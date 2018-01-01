‏‫إنه مصدر إضاءة جدير بثقتك. مع مصدر إضاءة LED المدمج، لا داعي للقلق بشأن الصيانة أو استبدال المصباح مع الاستمتاع بإضاءة محيطة مثالية بمنزلك.‬

عمر طويل للغاية يبلغ 20000 ساعة

إنه مصدر إضاءة جدير بثقتك. توفر مصابيح LED من إنتاج Philips عُمرًا طويلاً لا يقل عن 20000 ساعة (بما يساوي 20 عامًا على أساس متوسط استخدام يبلغ 3 ساعات / يوميًا مع قدر من دورات التشغيل/الإطفاء لا يقل عن 13000 دورة). وهو يمنحك شعورًا بالراحة الكبيرة لئلا تقلق بشأن الصيانة أو استبدال المصباح مع الاستمتاع بإضاءة محيطة مثالية بمنزلك.