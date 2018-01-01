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    Linea

    مصباح Indirect

    شريط 31059 LED 3000K 18 واط 5 م, أبيض, LED 310593166 العثور على منتجات مماثلة

    • المزج بين الخيال والإضاءة

      31059/31/66

      Linea

      مصباح Indirect

      31059/31/66 العثور على منتجات مماثلة

      أشرطة LED مرنة يمكن طيها ولفها حول الزوايا، واقتطاعها وتوصيلها حسب الطول المطلوب. حرر إبداعاتك من الأشكال المستقيمة والضيقة، وحاول استكشاف طرق جديدة لاستخدام شريط LED! إكتشف كلّ المميزات

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    المزج بين الخيال والإضاءة

    إضاءة خطية مفعمة بالحيوية

    • شريط 31059 LED 3000K 18 واط 5 م
    • أبيض
    • LED

    • LED مدمج، كجزء من النظام

      LED مدمج، كجزء من النظام

      ‏‫إنه مصدر إضاءة جدير بثقتك. مع مصدر إضاءة LED المدمج، لا داعي للقلق بشأن الصيانة أو استبدال المصباح مع الاستمتاع بإضاءة محيطة مثالية بمنزلك.‬

    • عمر طويل للغاية يبلغ 20000 ساعة

      عمر طويل للغاية يبلغ 20000 ساعة

      إنه مصدر إضاءة جدير بثقتك. توفر مصابيح LED من إنتاج Philips عُمرًا طويلاً لا يقل عن 20000 ساعة (بما يساوي 20 عامًا على أساس متوسط استخدام يبلغ 3 ساعات / يوميًا مع قدر من دورات التشغيل/الإطفاء لا يقل عن 13000 دورة). وهو يمنحك شعورًا بالراحة الكبيرة لئلا تقلق بشأن الصيانة أو استبدال المصباح مع الاستمتاع بإضاءة محيطة مثالية بمنزلك.

    • طلاء سطح أملس لتسهيل التنظيف

      طلاء سطح أملس لتسهيل التنظيف
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