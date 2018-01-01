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    مصباح السقف

    33365 Moire 65K بلمبة LED CEILING 22 واط, أبيض, LED 333653166 العثور على منتجات مماثلة

    • إضاءة أساسية لمنزل مشرق

      33365/31/66

      مصباح السقف

      33365/31/66 العثور على منتجات مماثلة

      يتميز مصباح السقف Philips Essential Moire LED ببساطته في التصميم حيث يشع ليملأ نوره غرفتك في ضوء موحد ناعم مع لمبة LED المدمجة طويلة الأمد من خلال مادة منتشرة اصطناعية عالية الجودة. إنه مثالي لإضاءة أي مكان عام. إكتشف كلّ المميزات

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    إضاءة أساسية لمنزل مشرق

    • 33365 Moire 65K بلمبة LED CEILING 22 واط
    • أبيض
    • LED

    • توفير طاقة بنسبة 80%، مقارنة بمصادر الإضاءة التقليدية

      توفير طاقة بنسبة 80%، مقارنة بمصادر الإضاءة التقليدية

      وفِّر حتى 80% من الطاقة مقارنة باللمبة العادية التي تستخدمها. إنه مصباح يحاسب على استهلاكه بنفسه بما يوفر أموالك عامًا بعد عام؛ لذلك اخفض فاتورة استهلاك الطاقة وابدأ التوفير الآن.

    • LED مدمج، كجزء من النظام

      LED مدمج، كجزء من النظام

      ‏‫إنه مصدر إضاءة جدير بثقتك. مع مصدر إضاءة LED المدمج، لا داعي للقلق بشأن الصيانة أو استبدال المصباح مع الاستمتاع بإضاءة محيطة مثالية بمنزلك.‬

    • عمر طويل للغاية

      عمر طويل للغاية

      الأداء الموثوق والعمر الطويل للغاية، وتستند مستلزمات إضاءة SmartSpot من Philips على مصابيح LED عالية الطاقة التي تصل إلى 20.000 ساعة، مع توفير أفضل خرج للضوء.

    • توفير طاقة بنسبة 80%

      توفير طاقة بنسبة 80%

      توفير طاقة بنسبة تصل إلى 80%، مقارنة بمصادر الإضاءة المتوهجة العادية.

    • عمر طويل للغاية يبلغ 20000 ساعة

      عمر طويل للغاية يبلغ 20000 ساعة

      إنه مصدر إضاءة جدير بثقتك. توفر مصابيح LED من إنتاج Philips عُمرًا طويلاً لا يقل عن 20000 ساعة (بما يساوي 20 عامًا على أساس متوسط استخدام يبلغ 3 ساعات / يوميًا مع قدر من دورات التشغيل/الإطفاء لا يقل عن 13000 دورة). وهو يمنحك شعورًا بالراحة الكبيرة لئلا تقلق بشأن الصيانة أو استبدال المصباح مع الاستمتاع بإضاءة محيطة مثالية بمنزلك.

    • طلاء سطح أملس لتسهيل التنظيف

      طلاء سطح أملس لتسهيل التنظيف

    • توزيع ضوء متساوٍ

      توزيع ضوء متساوٍ
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