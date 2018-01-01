توفير طاقة بنسبة 80%، مقارنة بمصادر الإضاءة التقليدية وفِّر حتى 80% من الطاقة مقارنة باللمبة العادية التي تستخدمها. إنه مصباح يحاسب على استهلاكه بنفسه بما يوفر أموالك عامًا بعد عام؛ لذلك اخفض فاتورة استهلاك الطاقة وابدأ التوفير الآن.

LED مدمج، كجزء من النظام ‏‫إنه مصدر إضاءة جدير بثقتك. مع مصدر إضاءة LED المدمج، لا داعي للقلق بشأن الصيانة أو استبدال المصباح مع الاستمتاع بإضاءة محيطة مثالية بمنزلك.‬

عمر طويل للغاية يبلغ 20000 ساعة (ذكي) عمر طويل للغاية يبلغ 20000 ساعة (ذكي)

توفير طاقة بنسبة 80% توفير طاقة بنسبة تصل إلى 80%، مقارنة بمصادر الإضاءة المتوهجة العادية.

طلاء سطح أملس لتسهيل التنظيف

توزيع ضوء متساوٍ