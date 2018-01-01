يتميز مصباح السقف الأبيض Philips Essential Moire LED ببساطته في التصميم حيث يشع ليملأ نوره غرفتك في ضوء موحد ناعم مع لمبة LED المدمجة طويلة الأمد من خلال مادة منتشرة اصطناعية عالية الجودة. إكتشف كلّ المميزات
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وفِّر حتى 80% من الطاقة مقارنة باللمبة العادية التي تستخدمها. إنه مصباح يحاسب على استهلاكه بنفسه بما يوفر أموالك عامًا بعد عام؛ لذلك اخفض فاتورة استهلاك الطاقة وابدأ التوفير الآن.
إنه مصدر إضاءة جدير بثقتك. مع مصدر إضاءة LED المدمج، لا داعي للقلق بشأن الصيانة أو استبدال المصباح مع الاستمتاع بإضاءة محيطة مثالية بمنزلك.
الأداء الموثوق والعمر الطويل للغاية، وتستند مستلزمات إضاءة SmartSpot من Philips على مصابيح LED عالية الطاقة التي تصل إلى 20.000 ساعة، مع توفير أفضل خرج للضوء.
توفير طاقة بنسبة تصل إلى 80%، مقارنة بمصادر الإضاءة المتوهجة العادية.
يشمل اللمبات الموفرة للطاقة والتي توفر الطاقة وتساعدك على توفير أموالك التي تنفقها على فواتير الكهرباء وأداء دورك في الحفاظ على البيئة.