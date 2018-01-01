توفير طاقة بنسبة 80%، مقارنة بمصادر الإضاءة التقليدية وفِّر حتى 80% من الطاقة مقارنة باللمبة العادية التي تستخدمها. إنه مصباح يحاسب على استهلاكه بنفسه بما يوفر أموالك عامًا بعد عام؛ لذلك اخفض فاتورة استهلاك الطاقة وابدأ التوفير الآن.

LED مدمج، كجزء من النظام ‏‫إنه مصدر إضاءة جدير بثقتك. مع مصدر إضاءة LED المدمج، لا داعي للقلق بشأن الصيانة أو استبدال المصباح مع الاستمتاع بإضاءة محيطة مثالية بمنزلك.‬

عمر طويل للغاية الأداء الموثوق والعمر الطويل للغاية، وتستند مستلزمات إضاءة SmartSpot من Philips على مصابيح LED عالية الطاقة التي تصل إلى 20.000 ساعة، مع توفير أفضل خرج للضوء.

توفير طاقة بنسبة 80% توفير طاقة بنسبة تصل إلى 80%، مقارنة بمصادر الإضاءة المتوهجة العادية.

طلاء سطح أملس لتسهيل التنظيف

توزيع ضوء متساوٍ